Назван размер валютных резервов ЦБ Азербайджана

Опубликовано: 10:31, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превышают $9 млрд, Размер денежной составляет $17,61 мдрд. Страна является транспортным хабом.

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов заявил о том, что валютные резервы ЦБ Азербайджана составляют свыше $9,189 млрд. Размер денежной базы – почти $17,61 мдрд.

Далее Казымов отметил, что макроэкономические показатели экономики страны ежегодно растут практически по всем индикаторам.

«За последние 20 лет Азербайджан увеличил экспорт отечественных товаров в 15,6 раза. Хочу также отметить стратегически важное явление. Сегодня Азербайджан является хабом в транспортировке грузов в направлении Север-Юг, Восток-Запад, а также в ряде других международных коридоров и маршрутов»

– Талех Казымов.