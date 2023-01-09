Нападение на таксиста произошло в Армении – открыта стрельба

Таксист едва не стал жертвой атаки агрессивных конкурентов в Абовяне. Детали нападения раскрыли в Следкоме Армении. Ведомство также опубликовало видео инцидента.

Армянский таксист подвергся нападению в Ереване и потом в Абовяне, сообщили в Следкоме Армении.

ЧП случилось еще 7 марта, примерно в 18:30 по местному времени (17:30 мск), на уличной остановке. Житель Абовяна В.М. и работники компании-перевозчика вступили в конфликт. Его причиной стали разногласия относительно перевозки пассажиров. Словесный спор в итоге вылился в драку.

После ее окончания таксист вернулся в Абовян. Однако его оппоненты начали преследовать его, а также привлекли к разборкам приятеля в Абовяне.

Через полчаса машину мужчины заблокировали на площади Республики. Затем началось нападение: более 10 агрессоров подошли к ней и начали оскорблять мужчину, а также наносить ему побои.

В какой-то момент было применено и огнестрельное оружие: один из атаковавших выстрелил из сигнального пистолета, однако сделал промах.

Конфликт разворачивался прямо под камерами видеонаблюдения. По записям и были опознаны подозреваемые. Один задержан, для остальных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.