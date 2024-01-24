Нападение на американскую базу в Иордании опровергло королевство

Амман опроверг атаку беспилотника на военную базу США в Иордании. Точнее, власти королевства заявили, что база, подвергшаяся атаке, находится за пределами страны.

Налет беспилотника на базу США был совершен за границами Иордании, сообщил представитель правительства этой страны Муханнад аль-Мубейдин.

По его словам, американский военный объект, на который было совершено нападение, находится в Сирии, а именно в городе Эт-Танф. Он, действительно, расположен неподалеку от иорданской границы.

Ранее Вашингтон сообщил, что БПЛА атаковал базу в Иордании. Последствия оказались серьезными – самыми тяжелыми с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке: погибли американские военнослужащие, в общей сложности три человека. Ранены были 25 военных.