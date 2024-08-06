Вестник Кавказа

Налог на бездетность в размере 40 тыс рублей предложили ввести в России

Налог на бездетность в размере 40 тыс рублей предложили ввести в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
директор МФЭИ высказался за введение в РФ налога на бездетность. Он считает, что такой налог положительно скажется на демографии.

В России необходимо ввести налог на бездетность. С такой инициативой выступил Алексей Зубец, директор МФЭИ.

Выступая в передаче "Место встречи" на телеканале НТВ, он заметил, что данный налог  должен составить 30-40 тыс рублей. По словам директора института, касаться этот налог должен даже граждан, у которых не может быть детей по медицинским показаниям.

Зубец считает, что облагать этим налогом следует также семьи с одним ребенком, так как для улучшения демографии в стране нужно иметь по меньшей мере двух детей.

"Если у вас в семье один ребенок, то налог на неполную "детность" тоже должен быть. Только в уменьшенном размере"

– директор МФЭИ

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