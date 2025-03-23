Нальчик готовится принять 150 тыс туристов

В этом году турпоток в Нальчик будет выше прошлогоднего. Ожидается около 150 тыс гостей, сообщил мэр Ахохов.

Столица Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост туристического потока в текущем году, об этом рассказал градоначальник Таймураз Ахохов.

В 2024 году в Нальчике отдохнули около 130 тыс человек, напомнил он.

"Все говорит о том, что в этом году число гостей превысит 150 тыс. Эта положительная динамика - показатель растущей привлекательности города и его туристического потенциала"

– Таймураз Ахохов

В городе улучшается туристическая инфраструктура, ремонтируются имеющиеся места размещения, строятся новые, например, первые в Нальчике спа-отели, поделился глава города в беседе с порталом ТАСС "Это Кавказ".