Найке Группиони: Италия высоко оценивает выборы Милли Меджлиса в Азербайджане

Итальянская депутат Найке Группионе сообщила "Вестнику Кавказа", что наблюдательная миссия от парламента Италии осталась довольной уровнем организации в Азербайджане выборов Милли Меджлиса VII созыва.

Международный наблюдатель от Италии, депутат парламента Найке Группиони в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поделилась оценками итальянской наблюдательной миссии о проведении в Азербайджане выборов Милли Меджлиса VII созыва.

Прежде всего она подчеркнула, что выборы были открытыми и прошли в соответствии с национальным законодательством и международными нормами.

"Накануне мы наблюдали за процессом голосования в течение всего дня, посетили несколько участков. Я отметила очень хорошую организацию выборов, в том числе поддержку властями работы международных наблюдателей", - сказала Найке Группиони.

"В целом, мы фиксируем, что выборы парламента Азербайджана были организованы честно, прозрачно и демократично. Лично я очень довольна увиденным вчера", - заключила депутат итальянского парламента.