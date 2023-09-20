Нахчыван будет застраиваться по новому генплану

Власти Нахчыванской Автономной Республики разрабатывают новый генплан застройки столицы автономии, который преобразит ее и выведет на новый уровень развития.

Новая "Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" позволит изменить облик столицы автономии и туристических городов ее регионов, заявил сегодня в эфире местного телеканала председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре НАР Ильгар Садыгов.

Четкий генеральный план города Нахчыван, который сейчас разрабатывается в рамках этой программы, позволит вывести на современный уровень внешний облик городских зданий и обеспечить их функциональность, рассказал глава комитета, передает Trend.

Ранее действовавший генеральный план города безнадежно устарел - в последний раз он принимался в 80-х годах прошлого века, отметил Садыгов, подчеркнув, что новый план развития автономии включает в себя и генеральные планы городов туристического значения - Шахбуза и Ордубада, которые пользуются большой популярностью у населения: это станет серьезным стимулом для их развития.