Вестник Кавказа

Нацпарк Кисловодска стал самым популярным в России

Нацпарк Кисловодска стал самым популярным в России
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Первым в России по посещаемости в очередной раз стал Кисловодский нацпарк, приняв 5,1 млн человек. В тройку лидеров также попали нацпарк в Сочи и Москве.

Кисловодский национальный парк на Ставрополье стал первым в России по посещаемости: за 2024 год он принял 5,1 млн человек, рассказали в администрации города.

"По данным Росзаповедцентра Минприроды России, национальный парк "Кисловодский" в 2024 году стал самым посещаемым в стране, приняв более 5,14 млн посетителей. Это рекордный показатель среди всех нацпарков страны за прошедший год"

- администрация Кисловодска

Второе место занял Сочинский нацпарк, приняв 2,7 млн посетителей. Тройку лидеров замыкает нацпарк "Лосиный остров" под Москвой (1,6 млн посетителей).

Отмечается, что в 2024 году жители России полюбили посещать особо охраняемые территории. По информации от Росзаповедцентра, в них побывали свыше 17 млн человек, что на 20% больше показателей 2023 года.

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