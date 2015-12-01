Вестник Кавказа

Нацбанк Казахстана взялся за пункты обмена валюты

Пункт обмена валюты в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени пункты обмена валюты в Казахстане заработают по единым стандартам, разработанным для них в Национальном банке страны – в первую очередь это коснется разницы между курсами продажи и покупки.

Национальный банк Казахстана сегодня сообщил о завершении разработки проекта постановления правления "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", которое устанавливает максимальное отклонение курса покупки от курса продажи иностранных валют в обменных пунктах страны.

"Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге"

- Нацбанк Казахстана

Как полагают в финансовом регуляторе, это позволит снизить спекуляцию на валютном рынке, а также обеспечить безопасность участников финансового рынка от возможных рисков.

Ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной валюте, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, разница между покупкой и продажей, или маржа – это разница между ценой и себестоимостью, которая приносит прибыль финансовым организация и широко применяется в первую очередь в банковских пунктах обмена наличной валюты.

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