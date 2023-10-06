Нацбанк Казахстана снова понизил базовую ставку

Опубликовано: 11:26, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане базовая ставка опустилась до 16%. Нацбанк республики снижает ставку три месяца подряд.

Национальный банк Казахстана на заседании 6 октября принял решение о новом снижении базовой ставки.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт"

– регулятор

На изменение уровня ставки повлияло то, что в Казахстане идет замедление годовой инфляции. Отмечается, что инфляционные риски, несмотря на снижение внешнего давления, сохраняются в стране, имеют место высокие инфляционные ожидания.

"С учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены"

– Нацбанк РК