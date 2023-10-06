Нацбанк Казахстана снова понизил базовую ставку

В Казахстане базовая ставка опустилась до 16%. Нацбанк республики снижает ставку три месяца подряд.
Национальный банк Казахстана на заседании 6 октября принял решение о новом снижении базовой ставки.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт"
– регулятор
На изменение уровня ставки повлияло то, что в Казахстане идет замедление годовой инфляции. Отмечается, что инфляционные риски, несмотря на снижение внешнего давления, сохраняются в стране, имеют место высокие инфляционные ожидания.
"С учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены"
– Нацбанк РК