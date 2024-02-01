Наблюдатель от Мексики: жители Азербайджана верят в будущее страны

Высокая явка на выборах президента Азербайджана объясняется желанием жителей страны принять участие в определении ее будущего, вера в которое сильна в них. Такое мнение выразил "Вестнику Кавказа" наблюдатель, депутат парламента Мексики Альберто Вилья Вильегас.

ЭКСКЛЮЗИВ

Выборы президента Азербайджана, прошедшие накануне, выделялись высокой явкой, а также тем, что во время них не произошло никаких инцидентов, поделился с корреспондентом "Вестника Кавказа" член мексиканского парламента Альберто Вилья Вильегас.

Парламентарий пояснил, что ранее уже был наблюдателем на других выборах. "Что касается выборов в Азербайджане, я хочу отметить некоторую схожесть с остальными, которая меня порадовала, – это высокая явка избирателей. С самого утра люди приходили непрерывно, чтобы выразить свою волю. Для меня большая честь и удовольствие наблюдать за их участием", – сказал мексиканский наблюдатель.

Альберто Вилья Вильегас добавил, что на выборах в других странах он регулярно фиксировал те или иные инциденты, а в Азербайджане таких сложностей не возникало, никаких проблем ни на избирательных участках, ни для самих избирателей не было.

"Как наблюдатель, я могу отметить, что люди приходили голосовать не потому, что их вынуждали, а по собственной воле. Они хотели реализовать свое избирательное право, проголосовать. Они верят в будущее страны и принимают участие в его определении. Вот что я заметил, судя по эмоциям людей, судя по их участию. Я увидел, что они правда верят в выборы", – указал депутат, уточнив, что эти выборы были демократическими.

Результаты

По итогам обработки большинства бюллетеней (несколько часов назад это количество почти достигало 94%) убедительную победу одерживает действующий глава государства. За Ильхама Алиева проголосовали 92,05% пришедших на участки.