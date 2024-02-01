Наблюдатель от Анголы: выборы в Азербайджане прошли мирно и прозрачно

Выборы президента в Азербайджане прошли безоблачно, при высокой явке и без каких-либо инцидентов. Своими наблюдениями с "Вестником Кавказа" поделился представитель Национальной ассамблеи Анголы Педро де Морайш Нето.

ЭКСКЛЮЗИВ

Высокий уровень, на котором прошли президентские выборы в Азербайджане, говорит о наличии в стране всех условий для дальнейшего развития, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" наблюдатель, представитель Национальной ассамблеи Анголы Педро де Морайш Нето.

"Выборы прошли мирно и прозрачно, благодаря обстановке в стране, политическому, социальному и экономическому устройству. По сравнению с другими странами, где случаются проблемы, здесь все иначе. По моему мнению, выборы здесь прошли очень хорошо", – отметил представитель Анголы, добавив, что они полностью соответствовали демократическому процессу.

Комментируя высокую явку, наблюдатель констатировал, что избиратели стабильно приходили на участки голосовать. "Это значит, что они хотели исполнить свой долг как граждане. Люди очень заинтересованы в изменениях, они уверены в правительстве, чувствуют ответственность за свою страну", – обратил внимание он.

"Страна меняется и прогрессирует в самых разных сферах, в том числе и политической, потому что теперь в ней мир. Проблема войны решена. С точки зрения экономики положение народа улучшается очень ощутимо. Я думаю, что в стране есть все условия для дальнейшего прогресса и продвижения", – заключил Педро де Морайш Нето.

Итоги выборов

Отметим, что после обработки практически 94% бюллетеней очевидно, что на выборах побеждает, и с огромным отрывом, действующий президент. За Ильхама Алиева отдали голоса 92,05% пришедших на участки.