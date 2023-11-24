На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле сработало взрывное устройство

На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле сегодня произошло ЧП – под одной из железнодорожных цистерн сработало взрывное устройство, однако каких-либо повреждений оно не нанесло.

Сегодня около 16:30 (12:30 мск) на железнодорожных путях на станции Сап-Донато под Нижним Тагилом Свердловской области произошел хлопок взрывного устройства, обошлось без пострадавших, инфраструктура цела, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела"

- Уральская транспортная прокуратура

На место прибыли представители оперативных служб и саперы, которые устраняют последствия инцидента и проводят комплекс мер по обеспечению безопасности, сообщает в своем Telegram-канале региональная антитеррористическая комиссия (АТК).

Как стало известно позже, взрывное устройство в Нижнем Тагиле было закреплено на одной из цистерн, которые направлялись с нефтебазы, сообщает Telegram-канал "112".

Движение поездов по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) пока временно ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Также в РЖД сообщили, что на данном участке пока возможны задержки ряда местных электропоездов.