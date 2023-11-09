На западе Грузии ликвидируют последствия сильного ветра

В Грузии продолжают ликвидировать последствия непогоды, затронувшей Цаленджихский район. Сильный ветер повредил там крыши зданий и опоры ЛЭП.
В западной части Грузии сильный ветер сорвал крыши домов и повредил опоры ЛЭП. Об этом пишут местные СМИ.
Больше всего от стихийного бедствия пострадали несколько сел Цаленджихского района.
В настоящее время там ликвидируют последствия ветра. В частности, в населенных пунктах ведется очистка улиц от мусора и подготовка к кровельным работам.
К настоящему времени удалось также полностью восстановить электроснабжение в селе Джвари.
Сумму ущерба в настоящее время подсчитывает специального комиссия. Поврежденные объекты обещают отремонтировать за счет средств фонда ликвидации стихийного бедствия.
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