На востоке Москвы тушат мощный пожар

Сегодня ранним утром на востоке Москвы в районе Новогиреево загорелось многоуровневое производственно-складское помещение – огонь охватил 800 квадратных метров площади, но быстро вырос до 2 тысяч "квадратов", его тушат даже с воздуха.

Сегодня утром на востоке Москвы в Новогиреево вспыхнуло производственно-складское здание, сообщили в столичных оперативных службах.

"Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров"

- пресс-служба МЧС России

Под действием высокой температуры происходит деформация стен, начала рушиться кровля здания, пожару уже присвоен третий из пяти номер сложности, для ликвидации возгорания вызвали авиацию, передает ТАСС.

Люди из горящего здания выведены, информация о пострадавших уточняется. Общая площадь здания составляет 22,5 тыс кв м, оно на разных уровнях имеет три и четыре этажа.

Огонь тушит группировка огнеборцев из более 120 человек и 40 единиц техники, с воздуха им помогает вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Тушение идет сложно – его затрудняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри которого находятся емкости с леговоспламеняющимися жидкостями.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили о временном перекрытии движения транспорта по Мартеновской улице в обе стороны.