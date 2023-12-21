На востоке Казахстана ударили якутские морозы

Нынешнее утро началось для жителей Восточно-Казахстанской области с аномальных морозов – уличные термометры показали -43 градуса, в части городов пришлось отменить занятия в школах и колледжах.

Утром в Восточно-Казахстанской области были зафиксированы сорокаградусные морозы – зима в Казахстане достаточно холодная, но такую погоду здесь посчитали слишком аномальной, самая низкая температура – 43 градуса мороза - была отмечена в районах Алтай, Шемонаиха и в Риддере, пишет yknews.

Власти региона приняли решение отменить занятия в школах Риддера, Шемонаихинского и Глубоковского районов, а также в районе Алтай и Серебрянске для всех классов и для 1-2 курсов в колледжах, все ученики здесь сегодня будут заниматься дистанционно.

На дистанционку перевели школьников и в ряде школ Катон-Карагайского, Курчумского и Уланского районов.

А вот дети в Усть-Каменогорске, несмотря на "якутские" морозы, все же пошли в школы.