На весенние праздники на курорты Кавказа пойдут дополнительные поезда

В предстоящие праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, у россиян будет возможность посетить кавказские и черноморские курорты – для этого РЖД пустит дополнительные поезда.

В предстоящие праздничные дни – День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 Марта - холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначит дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в курортные города Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

В праздничные дни с 23 по 25 февраля перевозить пассажиров будут около 2,3 тыс регулярных и дополнительных поездов АО "Федеральная пригородная компания" (ФПК), сообщает официальный сайт РЖД.

В первый весенний праздник, который приходится на пятницу и тоже будет длиться по сути три дня, обеспечивать перевозки будут более 1,8 тыс поездов.

"Всего в праздничные дни февраля и марта по сети будет отправлено свыше 4 тыс регулярных и дополнительных поездов"

- РЖД

Не будут забыты и пассажиры маршрутов скоростных поездов Москва - Санкт-Петербург и Москва – Кострома: в праздничные дни на них будут курсировать сдвоенные составы "Ласточек", добавили в РЖД.