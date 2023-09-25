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На Верхнем Ларсе застряли более 700 грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
На КПП в Северной Осетии в настоящее время ожидают проезда 700 большегрузов. С прошлой недели там ведутся работы по асфальтированию дороги.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии застряло более 700 грузовиков. Об этом рассказал вице-премьер республики.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали не ограничено, таможенные и пограничные службы работают в обычном режиме. Очередь ожидания на МАПП "Верхний Ларс" составляет 744 единицы большегрузного автотранспорта"

– Ирбек Томаев

Ранее сообщалось, что с 18 сентября на "Верхнем Ларсе" начнутся работы по асфальтированию дороги. Завершить их планируется 25-го числа.

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