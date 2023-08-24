Пашинян поблагодарил Мишустина за расширение КПП "Верхний Ларс"

Опубликовано: 22:14, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства России

Никол Пашинян заявил в беседе с Михаилом Мишустиным о важности расширения КПП "Верхний Ларс". Менее чем за два месяца там открылось более 10 новых полос движения.

В четверг, 24 августа, состоялась встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В ходе беседы армянский премьер поблагодарил российского коллегу за открытие новых полос движения на пропускном пункте "Верхний Ларс", который располагается на границе РФ и Грузии.

Он указал на то, что это очень важное событие, поскольку ранее на КПП скапливались многокилометровые очереди.

"Мы благодарны вам и еще нашим грузинским коллегам тоже, очень рады по поводу вашего сотрудничества"

– Никол Пашинян.

Расширение КПП "Верхний Ларс"

В мае текущего года там были открыты дополнительные 11 полос движения, а к середине июня – еще 3 полосы. Таким образом, их количество менее чем за два месяца увеличилось с 25 до 39.