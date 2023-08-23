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Премьер-министр России едет в Армению

Премьер-министр России Михаил Мишустин
© Фото: сайт Кремля
Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа. В рамках поездки он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Уже завтра премьер-министр России отправится с визитом в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Цель поездки Михаила Мишустина – участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

В ходе встречи будут обсуждаться интеграционные процессы внутри ЕАЭС.

"Планируется обсудить вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и определить стратегические векторы развития Союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы"

– пресс-служба правительства

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