Премьер-министр России едет в Армению

Опубликовано: 15:47, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа. В рамках поездки он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Уже завтра премьер-министр России отправится с визитом в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Цель поездки Михаила Мишустина – участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

В ходе встречи будут обсуждаться интеграционные процессы внутри ЕАЭС.

"Планируется обсудить вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и определить стратегические векторы развития Союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы"

– пресс-служба правительства