Премьер-министр России едет в Армению

Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа. В рамках поездки он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Уже завтра премьер-министр России отправится с визитом в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Цель поездки Михаила Мишустина – участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
В ходе встречи будут обсуждаться интеграционные процессы внутри ЕАЭС.
"Планируется обсудить вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и определить стратегические векторы развития Союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы"
– пресс-служба правительства