Реэкспорт автомобилей в Россию не грозит Армении санкциями – Ереван

Опубликовано: 20:33, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения перепродает России машины из третьих стран не нарушая при этом введенные западом санкции, рассказал представитель Минэкономики РА.

Реэкспорт автомобилей из Армении в РФ не станет причиной введения западом против страны вторичных санкций, заверил начальник управления промышленной политики Минэкономики Армен Еганян.

Ранее СМИ сообщили о резком росте реэкспорта машин в РФ. В январе-2023 показатель вырос в 200 раз относительно первого месяца минувшего года.

Еганян напомнил, что реэкспорт – распространенная практика, и в мире существует много стран, которые занимаются им. Армения, например, стала реэкспортером для России и Ирана.

"Что касается экспорта или импорта автомобилей, то я лично не слышал о случаях применения санкций"

– Армен Еганян

Чиновник пояснил, что вторичные санкции могут быть введены из-за реэкспорта продукции двойного назначения: гражданская по сути, она может быть модифицирована и стать частью оружия, пишет Sputnik Армения.

По словам представителя Минэкономики, так может произойти с микроэлектроникой, но не с автомобилями, которые никогда не входили в список товаров двойного назначения.