Реэкспорт автомобилей в Россию не грозит Армении санкциями – Ереван

Реэкспорт автомобилей из Армении в РФ не станет причиной введения западом против страны вторичных санкций, заверил начальник управления промышленной политики Минэкономики Армен Еганян.
Ранее СМИ сообщили о резком росте реэкспорта машин в РФ. В январе-2023 показатель вырос в 200 раз относительно первого месяца минувшего года.
Еганян напомнил, что реэкспорт – распространенная практика, и в мире существует много стран, которые занимаются им. Армения, например, стала реэкспортером для России и Ирана.
"Что касается экспорта или импорта автомобилей, то я лично не слышал о случаях применения санкций"
– Армен Еганян
Чиновник пояснил, что вторичные санкции могут быть введены из-за реэкспорта продукции двойного назначения: гражданская по сути, она может быть модифицирована и стать частью оружия, пишет Sputnik Армения.
По словам представителя Минэкономики, так может произойти с микроэлектроникой, но не с автомобилями, которые никогда не входили в список товаров двойного назначения.