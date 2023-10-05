НА ВДНХ расскажут об архитектуре советского Баку

В Москве на ВДНХ с завтрашнего дня стартует цикл лекций об архитектуре бывших республик СССР. Слушатели узнают об архитектуре Баку, Еревана, Ташкента и других знаковых городов.

На ВДНХ проведут пять лекций, посвященных архитектуре столиц бывших стран СССР.

«20 декабря на ВДНХ начинается совместный проект главной выставки страны и образовательной компании «Глазами инженера» – «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ». В программе пять лекций, которые будут посвящены строительному искусству Еревана, Алматы, Ташкента, Минска и Баку. Их прочтут известные историки архитектуры»

– сайт мэра Москвы

Лекции будут проходить в вечерние часы в соответствующих национальных павильонах. Завершит цикл лекция, посвященная Баку, местом проведения станет павильон «Азербайджан», открывшийся на ВДНХ после реставрации четыре года назад.

Программа:

Павильон Казахстан - «Эпос и космос. Архитектура казахского модернизма»;

Павильон Армения - «Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма»;

Павильон Узбекистан - «Орнамент, бетон и висячие дворы. Архитектура модернизма в Ташкенте»;

Павильон Беларусь - «Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города»;

Павильон Азербайджан - «Древний город и промышленный центр. Советская архитектура Баку».

Отметим, что азербайджанская столица - уникальный город, это единственная из столиц стран бывшего СССР, расположенная на берегу моря.

Чтобы попасть на мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться на сайте znanie.vdnh.ru.