В Москве открылся павильон Узбекистана на ВДНХ

Опубликовано: 20:09, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще один национальный павильон открылся на ВДНХ. После реставрации стал доступен павильон No66 - Узбекистан.

На ВДНХ сегодня провели торжественную церемонию открытия павильона "Узбекистан" или "Культура".

"Восстановлены десятки исторических объектов, созданы новые точки притяжения, и, конечно, одной из жемчужин ВДНХ являются исторические павильоны бывших Республик СССР, национальные павильоны. <…> Павильон Узбекистана – один из самых красивых павильонов и самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации"

– градоначальник Сергей Собянин

В церемонии приняли участие Собянин, зампредседателя правительства РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и заместитель премьера РУ Жамшид Ходжаев.

Мэр российской столицы отметил, что узбекистанская сторона вложила душу в восстановление павильона, сегодня он полон культуры и истории страны, и претендует на звание самого красивого объекта на ВДНХ.

По мнению Мантурова, павильон представляет собой уголок Узбекистана в России.

"Вам удалось создать по-настоящему аутентичный уголок вашей страны. Здесь собраны уникальные объекты культурного наследия, современного искусства и ремесел. И всё это передает неповторимую атмосферу Узбекистана, позволяет глубже понять наших друзей и соседей"

– министр

Всего в павильоне доступны для посещения четыре выставочных зала, экспозиции в них посвящены истории, культуре и искусству республики, еще один зал позволяет ознакомиться с туристическими локациями страны. Пятый зал оборудован для проведения конференций.

Павильон находится на центральной аллее, поблизости от знаменитого фонтана "Дружба народов". Украшением здания в стиле ампир является ажурная ротонда.