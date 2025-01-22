Вестник Кавказа

На улицы Ростова выйдут новые трамваи

На улицы Ростова выйдут новые трамваи
© Фото: администрация Ростова-на-Дону
В скором времени транспортники Ростова-на-Дону начнут менять городские трамваи – на смену привычным небольшим составам выйдут трехсекционные трамваи, которые специально для донской столицы будет собирать компания "Синара".

Уже в 2027 году на маршруты в Ростове-на-Дону выйдут новые большие трехсекционные трамваи – презентация нового городского транспорта пройдет в донской столице в апреле, а в 2027 году первые 29 новых составов начнут перевозить ростовчан, пишет "Деловая газета.Юг" со ссылкой на администрацию города.

Принципиально новую модель трамвая специально для ростовских улиц разрабатывает компания "Синара - Городские Машины", а производить их она будет на своем заводе городского электротранспорта в Челябинске, передает "АиФ-Ростов".

Подробности новой разработки не раскрываются – известно лишь, что ростовские трамваи будут оборудованы особой системой управления, обеспечивающей плавность и бесшумность движения, также они будут практически безопасными и для пассажиров, и для водителя. В 2029 году в трамвайный парк Ростова поступят еще 49 новых составов.

Еще одно принципиальное отличие новых трамвайных ростовских составов - все они будут красного цвета, добавили в администрации города.

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