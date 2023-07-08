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На юго-востоке Ирана неизвестные атаковали полицейский участок

Скорая помощь в Иране
© Фото: официальный сайт службы экстренной медицинской помощи Ирана
Утром 8 июля неизвестные совершили нападение на участок полиции в юго-восточной части Ирана. В результате вооруженной атаки погиб один правоохранитель.

Сегодня рано утром было совершено вооруженное нападение на участок полиции, расположенный в одной из провинций в юго-восточной части Ирана. Об этом сообщает местная пресса.

Случай произошел в городе Захедан в провинции Систан и Белуджистан примерно в 07:15 по местному времени.

По данным СМИ, несколько злоумышленников сначала забросали вход в участок гранатами, а затем вошли в здание и открыли там огонь. На данный момент сообщается об одном погибшем сотруднике полиции.

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