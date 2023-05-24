На юге Ирана раскрыли террористическую группировку

КСИР ликвидировал на юге Ирана террористическую группировку. Она планировала совершить ряд терактов.
На юге Ирана раскрыли и ликвидировали террористическую группировку. Об этом сказано в опубликованном сегодня заявлении Корпуса стражей исламской революции.
Там отметили, что группировка базировалась в провинции Систан и Белуджистан. Она планировала осуществить ряд террористических актов.
В КСИР также подчеркнули, что в рамках операции были уничтожены двое боевиков, еще одного арестовали.
При задержании у террористов было найдено большое количество оружия и боеприпасов.