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На юге Ирана раскрыли террористическую группировку

На юге Ирана раскрыли террористическую группировку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
КСИР ликвидировал на юге Ирана террористическую группировку. Она планировала совершить ряд терактов.

На юге Ирана раскрыли и ликвидировали террористическую группировку. Об этом сказано в опубликованном сегодня заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Там отметили, что группировка базировалась в провинции Систан и Белуджистан. Она планировала осуществить ряд террористических актов.

В КСИР также подчеркнули, что в рамках операции были уничтожены двое боевиков, еще одного арестовали.

При задержании у террористов было найдено большое количество оружия и боеприпасов.

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