На юг России и Северный Кавказ идет настоящая жара

Опубликовано: 12:14, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе на Юг России и на Северный Кавказ придет настоящая жара – температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов, и виной тому – мощный антициклон, плотно обосновавшийся в низовьях Волги и захватывающий новые территории в центре России.

На этой неделе практически на всем Юге России установится солнечная и сухая погода, и только в горах Северного Кавказа возможны локальные дожди и грозы, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

При этом жара будет лишь нарастать, а температура воздуха в некоторых регионах превысит климатическую норму на 4-5 градусов, - передает ТАСС.

"Основным игроком на синоптических картах для южного региона на этой неделе станет антициклон, который будет усиливать свои позиции, расширяясь от низовьев Волги до центра европейской России. Лишь в республиках Северного Кавказа сегодня-завтра не исключены локальные кратковременные дожди"

- Алина Котилевская

И если в первую половину недели температурные показатели еще будут в пределах климатической нормы, то к выходным на Ставрополье, в Ростовской и Астраханской областях они превысят ее на 4-5 градусов.

Так, в Севастополе к концу недели воздух прогреется до 30-32 градусов, в Краснодаре - до 34-36 градусов. В Сочи к середине недели столбики термометров тоже поднимутся до 29-30 градусов, а в Ставрополе к середине недели будет до 34 градусов.

Море в Крыму прогреется от 16 градусов в Феодосии до 22-23 в районе Анапы и Алушты. Вода в Дону в районе Ростова-на-Дону - до 23 градусов, а в Волге в районе Астрахани - 26 градусов. К выходным практически во всех регионах Юга России увеличится вероятность кратковременных грозовых дождей, - добавила синоптик.