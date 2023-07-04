На юг России и Северный Кавказ идет настоящая жара

На этой неделе практически на всем Юге России установится солнечная и сухая погода, и только в горах Северного Кавказа возможны локальные дожди и грозы, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
При этом жара будет лишь нарастать, а температура воздуха в некоторых регионах превысит климатическую норму на 4-5 градусов, - передает ТАСС.
"Основным игроком на синоптических картах для южного региона на этой неделе станет антициклон, который будет усиливать свои позиции, расширяясь от низовьев Волги до центра европейской России. Лишь в республиках Северного Кавказа сегодня-завтра не исключены локальные кратковременные дожди"
- Алина Котилевская
И если в первую половину недели температурные показатели еще будут в пределах климатической нормы, то к выходным на Ставрополье, в Ростовской и Астраханской областях они превысят ее на 4-5 градусов.
Так, в Севастополе к концу недели воздух прогреется до 30-32 градусов, в Краснодаре - до 34-36 градусов. В Сочи к середине недели столбики термометров тоже поднимутся до 29-30 градусов, а в Ставрополе к середине недели будет до 34 градусов.
Море в Крыму прогреется от 16 градусов в Феодосии до 22-23 в районе Анапы и Алушты. Вода в Дону в районе Ростова-на-Дону - до 23 градусов, а в Волге в районе Астрахани - 26 градусов. К выходным практически во всех регионах Юга России увеличится вероятность кратковременных грозовых дождей, - добавила синоптик.