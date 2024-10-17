Вестник Кавказа

На трассе Севастополь-Ялта заработала обновленная противообвальная галерея

На трассе Севастополь-Ялта заработала обновленная противообвальная галерея
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автотуристам, направляющимся на отдых в Крым, теперь можно будет проехать из Севастополя в Ялту, не опасаясь обвалов – дорожные службы завершили ремонт галереи, защищающей от камнепадов.

Власти Крыма завершили ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Введена в эксплуатацию противообвальная галерея в Ласпи. Ее отремонтировали благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Галерея, которую строили одновременно с дорогой Ялта-Севастополь, защищает трассу от камнепада. У нее 26 колонн"

- Михаил Развожаев

Работа проделана большая – она затронула не только саму галерею, где восстановили железобетон и защитили его от сырости, но и уложили новый асфальт на проезжей части и отремонтировали тротуар, установив на нем барьерные и пешеходные ограждения, написал Развожаев.

Галерея очень важна для региона, поскольку именно здесь часто бывают камнепады – ее построили в 1972 году, а в последний раз ремонтировали четверть века назад, добавил градоначальник.

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