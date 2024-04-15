На ТЭЦ в Петропавловске произошла авария

В Казахстане произошла авария на ТЭЦ-2. Аварийные службы устраняют нарушения.
На ТЭЦ-2 под Петропавловском в Казахстане произошла авария. Информацию сообщили в "СЕВКАЗЭНЕРГО".
"15 января в 6:32 ч. на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции" – СЕВКАЗЭНЕРГО
Сообщается, что сотрудники аварийной службы занимаются ремонтными работами. Станцию снова запустят в обычном режиме в 17:00.
Отмечается, что авария не повлияла на подачу тепла жителям Петропавловска.
Отметим, что ранее произошла утечка бензина на НПЗ в Атырау. Сотрудники предприятия справились с аварией.