Вестник Кавказа

На ТЭЦ в Петропавловске произошла авария

Дым идет из трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане произошла авария на ТЭЦ-2. Аварийные службы устраняют нарушения.

На ТЭЦ-2 под Петропавловском в Казахстане произошла авария. Информацию сообщили в "СЕВКАЗЭНЕРГО". 

"15 января в 6:32 ч. на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции" – СЕВКАЗЭНЕРГО

Сообщается, что сотрудники аварийной службы занимаются ремонтными работами. Станцию снова запустят в обычном режиме в 17:00.  

Отмечается, что авария не повлияла на подачу тепла жителям Петропавловска. 

Отметим, что ранее произошла утечка бензина на НПЗ в Атырау. Сотрудники предприятия справились с аварией.

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