На таможенников в Северной Осетии завели дела за ущерб в 250 млн рублей

В отношении сотрудников таможни в Северной Осетии заведено несколько десятков уголовных дел. Таможенники подозреваются в проведении фиктивных операций, ущерб составил более 250 млн рублей.

Управление ФСБ РФ по Северной Осетии сообщает, что по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено более 35 уголовных дел в отношении сотрудников северо-осетинской таможни.

"Подозреваемые совершили фиктивные таможенные операции путем внесения в официальные документы, а также программные средства ФТС России заведомо ложных сведений, свидетельствующих о вывозе свыше 150 иностранных транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС"

– УФСБ по региону

Отмечается, что ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в федеральный бюджет превысил 250 млн рублей.