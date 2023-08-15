На строительство IT-куба в Северной Осетии потратят более 20 млн рублей

Опубликовано: 21:53, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Алагире появится центр цифрового образования IT-куб. На его строительство потратят свыше 20 млн рублей.

В городе Алагир будет построен центр цифрового образования IT-куб. Об этом сказано в Telegram-канале главы Минобрнауки Северной Осетии.



"Наша заявка прошла отбор! Во 2 школе г. Алагир в следующем году откроем IT-куб. На это из федерального бюджета будет выделено более 21 млн рублей"

– Элла Алибекова

Она выразила благодарность главу и правительство региона за поддержку и софинансирование подобных проектов.