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На строительство IT-куба в Северной Осетии потратят более 20 млн рублей

На строительство IT-куба в Северной Осетии потратят более 20 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Алагире появится центр цифрового образования IT-куб. На его строительство потратят свыше 20 млн рублей.

В городе Алагир будет построен центр цифрового образования IT-куб. Об этом сказано в Telegram-канале главы Минобрнауки Северной Осетии.


"Наша заявка прошла отбор! Во 2 школе г. Алагир в следующем году откроем IT-куб. На это из федерального бюджета будет выделено более 21 млн рублей"

– Элла Алибекова

Она выразила благодарность главу и правительство региона за поддержку и софинансирование подобных проектов.

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