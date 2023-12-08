На столичный регион надвигается циклон "Ваня"

Сегодня жители столичного региона почувствуют первое дыхание нового циклона "Ваня" – уже во второй половине дня активизируется снегопад, а температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

В Москве и Подмосковье начинает властвовать новый циклон по имени "Ваня" – будет облачно, начнется снегопад, возможна метель, и все это на фоне похолодания до 10 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Снег. Метель. Снежные заносы, гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 8 до минус 6 градусов, по области от 10 до 5 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 753 мм ртутного столба. Завтра снегопад усилится, синоптики прогнозируют, что высота снежных сугробов за сутки может вырасти до 50 см.