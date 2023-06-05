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На Ставрополье заработала Кузьминская ВЭС

На Ставрополье заработала Кузьминская ВЭС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае сегодня заработала Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная АО "Новавинд". Она позволит повысить энергетическую безопасность края и обеспечит экологически чистой электроэнергией более 70 тыс домовладений.

На Ставрополье сегодня заработала Кузьминская ВЭС, сообщил гендиректор компании-строителя АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.

"Кузьминская ВЭС начала вырабатывать электроэнергию и подавать ее на оптовый рынок. Вся станция (выдает) 160 МВт, непосредственно на рынок работают 100 МВт. Ее электроэнергия… покроет потребность не менее чем 70 тыс домохозяйств"

- Назаров

Станция состоит из 64 ветроэнергетических установок, монтировать их начали осенью прошлого года. ВЭС стала шестой, построенной в крае АО "Новавинд", сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"Новая станция даст еще 160 МВт. Это рабочие места, инвестиции, повышение энергетической безопасности, сокращение объемов углеродного следа"

- министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалев

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