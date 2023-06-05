На Ставрополье заработала Кузьминская ВЭС

Опубликовано: 17:30, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае сегодня заработала Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная АО "Новавинд". Она позволит повысить энергетическую безопасность края и обеспечит экологически чистой электроэнергией более 70 тыс домовладений.

На Ставрополье сегодня заработала Кузьминская ВЭС, сообщил гендиректор компании-строителя АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.

"Кузьминская ВЭС начала вырабатывать электроэнергию и подавать ее на оптовый рынок. Вся станция (выдает) 160 МВт, непосредственно на рынок работают 100 МВт. Ее электроэнергия… покроет потребность не менее чем 70 тыс домохозяйств"

- Назаров

Станция состоит из 64 ветроэнергетических установок, монтировать их начали осенью прошлого года. ВЭС стала шестой, построенной в крае АО "Новавинд", сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"Новая станция даст еще 160 МВт. Это рабочие места, инвестиции, повышение энергетической безопасности, сокращение объемов углеродного следа"

- министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалев