На Ставрополье заработала Кузьминская ВЭС

На Ставрополье сегодня заработала Кузьминская ВЭС, сообщил гендиректор компании-строителя АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.
"Кузьминская ВЭС начала вырабатывать электроэнергию и подавать ее на оптовый рынок. Вся станция (выдает) 160 МВт, непосредственно на рынок работают 100 МВт. Ее электроэнергия… покроет потребность не менее чем 70 тыс домохозяйств"
- Назаров
Станция состоит из 64 ветроэнергетических установок, монтировать их начали осенью прошлого года. ВЭС стала шестой, построенной в крае АО "Новавинд", сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
"Новая станция даст еще 160 МВт. Это рабочие места, инвестиции, повышение энергетической безопасности, сокращение объемов углеродного следа"
- министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалев