На Ставрополье построят новые глэмпинги для туристов

В скором времени в четырех округах и двух курортных городах Ставрополья появятся новые модульные гостиницы для туристов – глэмпинги: возводить их будут местные инвесторы.

Ставропольский край в нынешнем году прирастет несколькими модульными гостиницами, они вырастут и в курортной части региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Возведение новых модульных гостиниц планируется в Шпаковском, Изобильненском, Минераловодском, Предгорном округах, а также в городах-курортах Пятигорск и Ессентуки, что значительно расширит линейку уже действующих в крае глэмпингов"

- министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов

Строить новые глэмпинги будут 10 инвесторов, они уже получили на это 131,2 млн рублей субсидий, часть которых – федеральные средства, передает "Интерфакс".

Впрочем, одними глэмпингами развитие туризма в крае не ограничится – не останутся без внимания и другие направления, входящие в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Будет активно развиваться туристическая инфраструктура, будут обустраиваться туристические центры городов, а также в регионе пройдет множество событийных мероприятий - на эти цели будет выделено 343,5 млн рублей.