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На Ставрополье назначили главу Минобразования 

Мария Смагина
© Фото: страница Марии Смагиной в социальной сети
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров определился с главой Минобразования региона. Руководителем ведомства назначена Мария Смагина. 

Исполняющим обязанности главы Минобразования Ставропольского края стала Мария Смагина. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

"В рамках еженедельного рабочего совещания в правительстве края губернатор Владимир Владимиров представил в качестве исполняющего обязанности министра образования региона Марию Смагину"

– пресс-служба 

На этом посту Смагина сменила Ольгу Чубову, исполняющую обязанности министра с мая по август 2023 года. С 2015 года ведомство возглавлял Евгений Козюра, покинувший должность в апреле этого года. Он перешел в аппарат краевого правительства.

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