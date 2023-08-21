На Ставрополье назначили главу Минобразования 

Опубликовано: 16:57, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Марии Смагиной в социальной сети

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров определился с главой Минобразования региона. Руководителем ведомства назначена Мария Смагина.

Исполняющим обязанности главы Минобразования Ставропольского края стала Мария Смагина. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В рамках еженедельного рабочего совещания в правительстве края губернатор Владимир Владимиров представил в качестве исполняющего обязанности министра образования региона Марию Смагину"

– пресс-служба

На этом посту Смагина сменила Ольгу Чубову, исполняющую обязанности министра с мая по август 2023 года. С 2015 года ведомство возглавлял Евгений Козюра, покинувший должность в апреле этого года. Он перешел в аппарат краевого правительства.