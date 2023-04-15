На Ставрополье к 80-летию освобождения от нацистов открыт мемориал

Как рассказали представители губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в городе Михайловск сегодня был официально открыт мемориал советских солдат и офицеров, убитых либо пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Открытие мемориала приурочено к 80-летнему юбилею освобождения края от нацистов. Ставропольские чиновники подчеркнули, что сегодня невозможно жить без сохранения исторической памяти о подвигах предков, воинов-победителей.
Мемориал является частью общероссийской некоммерческой акции "Молчаливое эхо войны". Он имеет форму семиметровой часовни, возведенной из мрамора по архитектурным стандартам русского православия. Аналогичные мемориалы уже существуют в других российских городах.
Как пишет ТАСС, в ставропольском управлении ФСБ заявили, что открытие мемориала приурочено к другому юбилею – 80-летию организации "Смерша".