Вестник Кавказа

На северо-западе Турции борются с лесными пожарами

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В турецкой провинции Балыкесир с лесными пожарами борются более 150 человек.

Лесной пожар охватил один из районов провинции Балыкесир на северо-западе Турции, информирует Habertürk. 

К борьбе с огнем привлечены более 150 пожарных, задействовано свыше 10 самолетов и вертолетов. 

Информации о пострадавших и ущербе пока нет. Тушение пожара продолжается. 

Напомним, что в Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огнем были охвачены провинции Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов власти объявили эвакуацию населения.

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