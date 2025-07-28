На северо-западе Турции борются с лесными пожарами

В турецкой провинции Балыкесир с лесными пожарами борются более 150 человек.
Лесной пожар охватил один из районов провинции Балыкесир на северо-западе Турции, информирует Habertürk.
К борьбе с огнем привлечены более 150 пожарных, задействовано свыше 10 самолетов и вертолетов.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет. Тушение пожара продолжается.
Напомним, что в Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огнем были охвачены провинции Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов власти объявили эвакуацию населения.