На российских прилавках может появиться вяленое мясо ламы

Боливия готова нарастить товарооборот с Россией. Поставлять в РФ южноамериканская страна готова различные продукты питания и напитки, в том числе мясо ламы, киноа, кофе, высокогорное вино.

Боливия готова начать поставлять на российский рынок напитки, в том числе алкогольные, а также экзотические для россиян продукты питания.

"Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный напиток), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты"

– президент Боливии Луис Арсе

Выступая на пресс-конференции Арсе отметил, что РФ является важным потенциальным рынком для его страны. Планируется наращивать объемы взаимной торговли, в Боливию могут начать экспортироваться лекарства из России и другие товары.

"Мы договорились создать технические рабочие группы для упрощения торговли между РФ и Боливией"

– Арсе