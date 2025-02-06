На Петропавловской ТЭЦ построили новую дымовую трубу

В казахстанском Петропавловске восстановили дымовую трубу на местной ТЭЦ. Прежняя обрушилась три года назад.

На Петропавловской ТЭЦ завершили работы по сооружению дымовой трубы вместо утраченной во время обрушения.

Сообщается, что труба высотой 180 м будет подключена к агрегатам станции в конце этого года. Также на станции продолжают реконструкцию трех котлов и турбины.

Отметим, что падение трубы высотой 150 м случилось в марте 2022 года. Инцидент привел к гибели сотрудницы ТЭЦ.

Воссоздание трубы также не обошлось без эксцессов. Например, в 2023 году новая труба накренилась, инженерам и строителям пришлось исправлять дефект.