Вестник Кавказа

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник в российской столице пройдут переговоры с представителями турецкого парламента. Стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

В Москву с визитом прибыл Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции, в рамках визита пройдут двусторонние переговоры, поделился глава делегации и комитета Фуат Октай.

"Комитет <…> прибыл в Москву для официальных контактов. Надеюсь, что встречи, которые мы проведем с целью содействия дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений и обмена мнениями по региональным и глобальным событиям, будут продуктивными"

– Фуат Октай

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