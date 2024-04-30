На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

В понедельник в российской столице пройдут переговоры с представителями турецкого парламента. Стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.
В Москву с визитом прибыл Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции, в рамках визита пройдут двусторонние переговоры, поделился глава делегации и комитета Фуат Октай.
"Комитет <…> прибыл в Москву для официальных контактов. Надеюсь, что встречи, которые мы проведем с целью содействия дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений и обмена мнениями по региональным и глобальным событиям, будут продуктивными"
– Фуат Октай