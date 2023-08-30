На одном из нефтехимических предприятий Ирана произошел взрыв

Сегодня утром в Иране прогремел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате инцидента никто не пострадал.
В среду, 30 августа, на нефтехимическом предприятии, расположенном в юго-западной части Ирана, прогремел взрыв. Об этом пишут местные СМИ.
Происшествие случилось на заводе в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан.
"Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет"
– префектура города
В результате инцидента никто не пострадал. Ведутся работы по ликвидации пожара.