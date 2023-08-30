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На одном из нефтехимических предприятий Ирана произошел взрыв

Ghadir Petrochemical Co
Сегодня утром в Иране прогремел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате инцидента никто не пострадал.

В среду, 30 августа, на нефтехимическом предприятии, расположенном в юго-западной части Ирана, прогремел взрыв. Об этом пишут местные СМИ.

Происшествие случилось на заводе в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан.

"Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет"

– префектура города

В результате инцидента никто не пострадал. Ведутся работы по ликвидации пожара.

Юг Ирана потряс взрыв нефтепровода

Юг Ирана потряс взрыв нефтепровода

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