Вестник Кавказа

На месяц остановят работу ТЭЦ в Бишкеке

На месяц остановят работу ТЭЦ в Бишкеке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Киргизии на срок от 30 до 40 дней будет приостановлена работа ТЭЦ. Будут проводиться ремонтные работы как на самой ТЭЦ, так и на теплосети.

В Бишкеке ТЭЦ будет остановлена на 30-40 дней. Запланировано проведение полномасштабных ремонтных работ.

"График ремонтных работ будет известен позже, и о нем будет сообщено потребителям дополнительно"

– замглавы Минэнерго Талайбек Байгазиев

В прежние годы ремонт на теплосетях проводился не раньше мая. В этом году можно ожидать более серьезных работ - в начале февраля на ТЭК Бишкека из строя вышло оборудование.

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