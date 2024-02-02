На месяц остановят работу ТЭЦ в Бишкеке

В столице Киргизии на срок от 30 до 40 дней будет приостановлена работа ТЭЦ. Будут проводиться ремонтные работы как на самой ТЭЦ, так и на теплосети.

В Бишкеке ТЭЦ будет остановлена на 30-40 дней. Запланировано проведение полномасштабных ремонтных работ.

"График ремонтных работ будет известен позже, и о нем будет сообщено потребителям дополнительно"

– замглавы Минэнерго Талайбек Байгазиев

В прежние годы ремонт на теплосетях проводился не раньше мая. В этом году можно ожидать более серьезных работ - в начале февраля на ТЭК Бишкека из строя вышло оборудование.