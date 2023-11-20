Авария на ТЭЦ в Бишкеке - что известно о ЧП?

Минувшей ночью Бишкек остался без тепла - на ТЭЦ произошла авария. Власти не исключают диверсии на ТЭЦ. Восстановить теплоснабжение города планируется через несколько дней.

ЧП на ТЭЦ в Бишкеке произошло ночью, это привело к масштабному отключению горячей воды и тепла. Минэнерго Киргизии сообщает о "внештатной ситуации".

Что случилось в Бишкеке?

На ТЭЦ в Свердловском районе Бишкека в три часа ночи (полночь по Москве) случилась авария, ей, по некоторым сообщениям, предшествовали несколько громких хлопков. Затем начался пожар. Масштабы аварии пока не установлены. По предварительным данным, вышел из строя один из котлов.

"В 03.06 часов было развернуто 6 боевых частей, а в 03.15 часов четыре из них вернулись на свои позиции. На месте происшествия в районе пожара работали 2 пожарных расчета и штаб. Пожар локализовали в 04.55 часов и ликвидировали в 05.05 часов"

– МЧС Киргизии

В пожаре пострадали три сотрудника объекта, медики оценивают состояние двоих как тяжелое, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

Причины аварии

По сообщению главы МЧС Бообек Ажикеев, прорабатываются разные версии произошедшего, не исключена диверсия.

"Вопрос находится на контроле у президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Есть версия о диверсии и техническом сбое"

– министр

Будут созданы оперштаб и специальная комиссия.

Когда вернется тепло и горячая вода?

Теплоснабжение планируется восстановить за два-три дня. До недели займет ремонт, ликвидация последствий и полноценный запуск ТЭЦ.

"В связи с аварией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП"

– Минэнерго Киргизии

Жители Бишкека остались без горячей воды, подача электричества сохраняется. Подача тепла снижена.

В городе могут быть созданы пункты обогрева. ЧП затронуло несколько районов города.

Школьники и воспитанники детских садов сегодня остались дома. В больницах Бишкека приостановлено проведение плановых операций.