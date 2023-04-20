На Кубани заработал новый виноградный питомник

Опубликовано: 10:49, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани заработал новый питомник по выращиванию саженцев винограда, в котором будет выращиваться миллион саженцев солнечной ягоды в год.

Новороссийский производитель винодельческой продукции - предприятие "Раевское" - ввело в эксплуатацию новый питомник по выращиванию саженцев винограда, его мощность составит миллион саженцев год, сообщил руководитель отдела по виноградарству и винодельческой промышленности Минсельхоза региона Симон Черепнин.

У предприятия уже есть заказы на производство 500 тыс саженцев несмотря на то, что в крае уже работают четыре питомника, три из которых принадлежат АПФ "Фанагория", ГК "Ариант" и "Таманскому биотехнологическому центру". В скором времени заработает и пятый питомник – компании "Абрау-Дюрсо" в районе винодельни "Юбилейная", который будет давать 2-2,5 млн саженцев в год, - рассказал Черепнин, передает "Интерфакс".

В целом по итогам прошлого года в Краснодарском крае произведено 3,8 млн саженцев винограда. В этом году план производства составляет 4,2 млн штук, напомнил он.

"Раевское" - одно из старейших винодельческих хозяйств Кубани, его площади виноградников превышают 160 га, а в ближайшие годы ежегодно тут будут закладывать по 150 га молодых насаждений. "Раевское" производит в год 350 тыс бутылок белого и красного вина премиум-сегмента.