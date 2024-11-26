Вестник Кавказа

На Кубани запретят иностранную рабочую силу с 2025 года

На Кубани запретят иностранную рабочую силу с 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 2025 года иностранцы больше не смогут устроиться на работу в компании Краснодарского края. Власти Кубани намерены привлекать на дефицитные позиции студентов местных учебных заведений.

Власти Кубани решили полностью отказаться от иностранных работников в регионе с 2025 года, об этом поведал губернатор Вениамин Кондратьев. 

Отмечается, запрет на найм иностранцев уже работает во всех секторах экономики края, кроме строительства. Строительные компании еще могут привлечь до половины иностранных кадров от общего числа рабочих. 

В Краснодарском крае намерены улучшить взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями для покрытия дефицита кадров в тех или иных сферах. 

Отмечается, что предприятия региона особо нуждаются в инженерах, механиках, агрономах и поварах.

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