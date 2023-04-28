Опубликовано: 8:55, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае произошла автоавария, в результате которой погибли два и пострадали шесть человек. Выясняются все обстоятельств случившегося.

Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МВД, уточнив, что число пострадавших с момента аварии вросло и составило шесть человек.

«В результате ДТП водитель Nissan Almera и 47-летний пассажир Volkswagen Polo от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водитель и 4 пассажира Lada Granta, а также водитель и пассажир Volkswagen Polo госпитализированы с травмами различной степени тяжести» – информирует ведомство.

Ранее сообщалось о четырех госпитализированных и двух погибших в массовом ДТП.