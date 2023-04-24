Опубликовано: 16:24, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три автомобиля стали участниками автоаварии в столице Северной Осетии. Двоих пострадавших в ДТП доставили в ближайшее медицинское учреждение города.

Крупная автоавария с участием трех автомобилей произошла во Владикавказе, пострадали двое, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Инцидент произошел сегодня на пересечении улицы Островского и проспекта Коста. Владелец LADA Kalina врезался в автомобиль ВАЗ-21103. Далее Kalina по инерции столкнулась с припаркованной рядом Granta.

В ведомстве заявили, что в результате автоаварии в республиканском центре пострадали водитель Kalina и пассажирка ВАЗ. Их обоих госпитализировали в ближайшую больницу города.