Вестник Кавказа

На Кубани тушат пожар на нефтебазе

На Кубани тушат пожар на нефтебазе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В станице Новоминской в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА вспыхнул резервуар на базе с нефтепродуктами, вспыхнул пожар – сейчас его тушат спасатели, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности"

- Вениамин Кондратьев

На месте падения украинского беспилотника работают спасатели, тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники, ситуация находится на контроле главы Каневского района.

Сейчас пожар локализован, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил губернатор края.

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