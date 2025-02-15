На Кубани продолжат строить новые спортивные объекты

В Кубани в нынешнем году продолжится активное строительство и ремонт спортивных объектов – крупный Дворец гимнастики вырастет в Краснодаре, а всего будет построено и отремонтировано свыше 50 объектов спортивной инфраструктуры.

В Краснодарском крае в нынешнем году продолжится строительство и ремонт крупных спортивных объектов, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2025 году планируем построить и капитально отремонтировать не менее 55 объектов спортивной инфраструктуры. В том числе центров единоборств, малобюджетных залов, спортивных баз, многофункциональных площадок"

- вице-губернатор региона Александр Власов

Одним из самых крупных станет Дворец гимнастических видов спорта в "Городе спорта" в Краснодаре, который раскинется на площади в 23 тыс кв м, уже ведется его проектирование, передает "Интерфакс".

Также в крае завершено проектирование спортивной школы-интерната на 500 мест, в крае построены легкоатлетический центр, гостиница, Дом спорта Кубани с музеем, теннисная академия и Парк достижений.

Работа по реконструкции имеющихся и строительству новых спортивных объектов ведется в Краснодарском крае с 2015 года – за это время здесь построили и отремонтировали более 270 таких площадок, добавили в пресс-службе администрации.