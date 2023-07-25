На Кубань идет настоящая жара

Опубликовано: 13:08, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скоро в Краснодарском крае будет по-настоящему жарко – синоптики прогнозируют в четверг во второй половине дня почти 40 в тени, даже на Черноморском побережье будет жарко, немного спасет разве что сильный ветер, скорость которого будет достигать 14 метров в секунду.

Краснодарские синоптики объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары, которая придет в регион уже в четверг, 27 июля, вместе с антициклоном, который сменит фронтальный раздел, проходящий через регион. В крае воцарится жаркая и сухая погода, которую усугубят порывы ветра, которые будут достигать скорости 14 метров в секунду.

"27 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 градусов тепла"

- Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Чуть прохладнее будет на Черноморском побережье – здесь воздух прогреется максимум до 37 градусов, немного разгонит жару ветер, скорость которого будет достигать 14 метров в секунду, но это – слабое утешение для тех, кто будет вынужден находиться под палящим солнцем, которое расценивается как опасное природное явление, угрожающее не только здоровью, но и жизни граждан.

Не преминули напомнить и о том, что столь высокие температуры значительно повышают уровень пожароопасности, а ветер может спровоцировать быстрое распространение огня.