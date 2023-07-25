На Кубань идет настоящая жара

Краснодарские синоптики объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары, которая придет в регион уже в четверг, 27 июля, вместе с антициклоном, который сменит фронтальный раздел, проходящий через регион. В крае воцарится жаркая и сухая погода, которую усугубят порывы ветра, которые будут достигать скорости 14 метров в секунду.
"27 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 градусов тепла"
- Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Чуть прохладнее будет на Черноморском побережье – здесь воздух прогреется максимум до 37 градусов, немного разгонит жару ветер, скорость которого будет достигать 14 метров в секунду, но это – слабое утешение для тех, кто будет вынужден находиться под палящим солнцем, которое расценивается как опасное природное явление, угрожающее не только здоровью, но и жизни граждан.
Не преминули напомнить и о том, что столь высокие температуры значительно повышают уровень пожароопасности, а ветер может спровоцировать быстрое распространение огня.